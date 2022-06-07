رصد 40 جهة مخالفة في مجال التدريب الأهلي

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وتهدف وحدة الرصد إلى الحد من تأثير التدريب المخالف على الأداء العام للاستثمار في قطاع التدريب الأهلي المرخص، من خلال الرصد الاستباقي للإعلانات المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (واتس اب - تليجرام - انستقرام - تويتر ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي).وفيما يتعلق بنوع التدريب خلال الشهر نفسه، فجاء التدريب الحضوري الأعلى بـ28 دورة، ثم التدريب عن بعد بـ20 دورة. وتتبع الإدارة العامة للتدريب الأهلي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي دعت أخيرا جميع منشآت التدريب الأهلية إلى الالتزام بعدم الإعلان أو التسجيل في أي برامج تدريبية غير معتمدة، أو لم تتم الموافقة عليها. كما طالبت بالالتزام بتعليمات التسجيل وإصدار الشهادات وفق أنظمة ولوائح المؤسسة المنظمة لذلك، ومخالفة ذلك يعرض المنشأة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.
معالجة المخالفات:
تسوية الوضع المخالف 20
الرفع لجهة الاختصاص 7
مخاطبة الجهة 12
إصدار عقوبة 1
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