ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي

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وأوضح المجلس أن سجلاته كشفت عن تجاوز أعداد المؤمن لهم حاجز الـ 10 ملايين خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث جرى رصد نحو 10050044 مستفيدا مقيدا ضمن التأمين الصحي تقدر نسبتهم بـ83%، بعد أن كان عددهم في الربع المماثل من العام 2021، نحو 9150264 مستفيدا بنسبة 74%.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور ناصر الجهني، أن زيادة أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م كانت بفضل جهود مجلس الضمان الصحي لحرصه على الالتزام بالدور الرقابي والإشرافي لتمكين القطاع وضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، والحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان الالتزام في القطاع.
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