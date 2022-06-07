شكرا لقرائتكم خبر 280 مؤشرا في منصة قاعدة البيانات الإحصائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منصة (قاعدة البيانات الإحصائية)، أحد إنجازات التحول الوطني، وهي قناة موحدة لنشر جميع البيانات الإحصائية، حيث توفر قاعدة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة.

ويأتي إطلاق منصة(قاعدة البيانات الإحصائية ) كمنصة الكترونية موحدة في ظل حرص الهيئة العامة للإحصاء على تسخير كافة البيانات من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد.

وتشهد المنصة إقبالا كبيرا من الباحثين والمستخدمين منذ إطلاقها أخيرا، وسوف تعود هذه المنصة بالنفع على المجتمع كله سواء المؤسسات أو الأفراد؛ فهي منصة رقمية للبيانات، تتيح لكافة شرائح المستخدمين المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة

واضحة يسهل التعامل معها والوصول إليها بيسر وسهولة عن طريق رابط الكتروني يدخل عليه المستخدم، ثم يقوم بالبحث عن الموضوع الإحصائي الذي يهتم به، ومن ثم يمكنه الوصول إلى البيانات والمؤشرات والجداول الإحصائية ذات العلاقة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تبذل جهودا كبيرة في رحلة التحول الشامل التي تشهدها حاليا لتطوير وحوكمة العمل الإحصائي في المملكة ليواكب طموحات وتطلعات رؤية 2030 نحو مستقبل واعد تتبوأ فيه المملكة مكانتها اللائقة في مقدمة وصدارة دول

العالم، وتصبح الهيئة جهازا إحصائيا عالميا وفق أعلى المعايير والأسس العلمية الدولية المتبعة في هذا المجال.

وفي المرحلة الأولى من إطلاقها اشتملت منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) على( 151 ) موضوعا إحصائيا و( 618 ) جدولا إحصائيا، و( 280 ) مؤشرا إحصائيا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، بحيث تكون البيانات محدثة باستمرار وفقا لآخر المنتجات الإحصائية التي قامت الهيئة العامة للإحصاء بنشرها وإتاحتها أخيرا، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

مزايا منصة قاعدة البيانات الإحصائية:







الوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء.



الربط بتقنية واجهة برمجة التطبيقات (AP).



استخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية.



الحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.



الاطلاع على معطياتها الوصفية.



بيانات المنصة

تعرض المنصة جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء، وتتيح منصة (قاعدة البيانات الإحصائية) لمستخدميها الاطلاع على تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وتحتوي المنصة

باعتبارها قاعدة بيانات موحدة وشاملة على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات:





السكانية



الاجتماعية



الاقتصادية



البيئية



المعرفية



تكنولوجيا المعلومات



أهداف المنصة