شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يدعو لتسخير الإمكانات في خدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، اجتماعا أمس بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة.

وشدد على أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دوما على أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج لاسيما وأن الله سبحانه خص هذه البلاد بخدمتهم وذلك شرف لا يضاهيه شرف.

واطلع الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي تقوم بها وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.