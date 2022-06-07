تعيين وترقية 82 قاضيا بالقضاء الإداري

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وثمن رئيس المجلس الدور الذي يؤديه الأعضاء، وما يقدمونه حيال ما يدرج على جدول أعمال المجلس من دراسات ومقترحات، كما تطرق معاليه للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمرفق القضاء الإداري بشكل عام، مما يمكنه من أداء رسالته القضائية، بشكل عادل ومنجز.وأفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين 38 قاضيا، وترقية 44 قاضيا، كما ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم.
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