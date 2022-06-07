شكرا لقرائتكم خبر معاملة العسكريين والعسكريات في إجازات الأبوة والأمومة مثل موظفي المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على أن يعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة (الأبوة)، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات: (الوضع وعدة الوفاة والأمومة)، والموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي: (المرافقة لغرض العلاج، والوفاة) معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية. وأقر المجلس تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ سعيا لتطوير العلاقات والدفع بها لمزيد من التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، والإسهام في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

استقرار اليمن

وتناول المجلس إثر ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجددا حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية؛ بما ينعكس على أمنه واستقراره.

واستعرض ما توصل إليه الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ152، بشأن مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه في المجالات كافة، وتطورات القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الأمن الغذائي

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وما عكسه هذان الاجتماعان من موقف خليجي موحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها؛ خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم.

وأشاد المجلس بمخرجات المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة الذي عقد في جدة، مشيرا في هذا السياق إلى ما تبذله المملكة منذ تأسيسها من جهود كبيرة في الوساطة بين الدول لحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم الحوار لتوفير الظروف المحققة للاستقرار والأمن والازدهار بوصفها نواة التقدم والتطور والنمو للشعوب.

تصنيف التنظيمات

ورحب المجلس بإعلان الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة، تصنيف 13 فردا و3 كيانات منتمية لتنظيمات إرهابية، مقدرا التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ولتعزيز وتقوية القدرات الإقليمية من أجل استهداف النشاطات التي تشكل تهديدا على الأمن.

ووصف المجلس ما حققته موانئ المملكة من صدارة في مؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة (ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس)، بأنه يعكس جانبا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.

مكانة بارزة

وبين القصبي أن المجلس عد انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس مجلس محافظي البحوث العالمي، تأكيدا على مكانتها البارزة ومؤسساتها العلمية في مجال البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، ودورها المؤثر في دفع عجلة التقدم القائم على العلوم والمعرفة والابتكار.

ونوه المجلس بإطلاق مبادرة (طريق مكة) في عدد من الدول؛ بهدف استقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار ما توليه الدولة من الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أعلى مستوى، وتحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الدفاع، الثقافة، مكتبة الملك فهد الوطنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة العامة لحي السفارات الملغاة، واتخذ ما يلزم حيالها.



موافقات:





تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



انضمام المملكة إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.



مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان.



تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



يعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة (الأبوة)، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات: (الوضع وعدة الوفاة والأمومة)، والموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي: (المرافقة لغرض العلاج، والوفاة)، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.



تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 126 وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.



تعديل الفقرة 5 من البند (سابعا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 2 / 1 / 1440هـ، وذلك بإنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب الـ14 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي 6 أشهر من تاريخه.



تعيين الدكتور بدر العتيبي عضوا في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.



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