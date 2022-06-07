أسعار العملات والنفط والذهب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أَصَدَرَتْ وكالةُ الأنباءِ السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعارِ العملاتِ والمعادنِ والنفطِ.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغَ سعرُ صرفِ العملاتِ مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي: العملات اليوم: العملات اليوم: الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.68.

اليورو 0.93.

الجنيه الإسترليني 0.79 .

اليوان الصيني 6.67. الذهب اليوم: الذهب اليوم: الذهب 1853.6 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.16 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1010.7 دولارات للأوقية.

البلاديوم 1969.21 دولارًا للأوقية. النفط اليوم: النفط اليوم: برنت 120.33 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 119.21 دولارًا.

نفط الغاز 1269.5 دولاراً.

الغاز الطبيعي 9.351 دولارات.

غاز البروبان 5966 دولارًا. أخبار قد تهمك

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