طبيب يحذّر من طريقة طهي تؤدي لـ”سرطنة الطعام”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذر أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من شواء اللحوم على النيران مباشرة، مشيرًا إلى أن الطبقة المحترقة من المشويات قد تكون سببًا للإصابة بالسرطان.

وكتب الخضيري في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: “هناك العديد من الدراسات أشارت إلى وجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة، كذلك الدراسات المنشورة عن البرجر المحترق والستيك المستوي كثيرة جدًّا، وفيها تحذيرات من الهيدروكربونات المسرطنة والنايتروارينات التي في اللحم والدهن المحترق (هناك أربع دراسات مؤكدةً ذلك)”.

تجنب الجزء المحترق:

وأضاف في تغريدة أخرى: “كما أن تقرير المعهد الوطني للصحة (NIH) الخليج 365 أن أشار إلى أن الأسطح المحترقة في الشواء ينتج مركبات مسرطنة ضارة (مثل ال Heterocyclic Amines وpolycyclic aromatic hydrocarbons). لذلك أزل الجزء المحترق وتناول ما تحته لتتجنب هذه المسرطنات”.

وأكمل: “احذر هذه الطريقة بالطهي لحد الاحتراق والتي تجعل السطح المحترق لهذا اللحم مسرطن وضار جدًّا لأنه محترق، لصحتك لا تأكل الجزء الأسود أبدًا ولا الأسطح المحترقة من المشويات لأنها تحوي الهيدروكربونات المسرطنة polycyclic aromatic hydrocarbons وهذا عليه أبحاث كثيرة تؤكد ذلك وهناك بعض المراجع”.