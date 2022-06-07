شاهد.. فرق الإطفال تكافح حريق جبال مكة منذ أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

تواصل فرق الإطفاء، أعمالها للسيطرة على حريق جبال مكة، المندلع وسط مجموعة من الأشجار في سلسلة من الجبال جنوب مكة المكرمة.

وبدأ الحريق يوم الأربعاء الماضي، إذ انطلقت شراراته بأحد الجبال جنوب مكة لتواصل انتشارها بين الأشجار حتى جبال الشفا جنوب الطائف، حتى الآن.

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وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني من حرق المخلفات الزراعية، لما قد يسببه من انتشار النيران وتوسيع الحريق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “حرق المخلفات الزراعية للتخلص منها دون الأخذ بالتدابير الوقائية قد يكون سببًا بتوسع الحريق وانتشاره”.