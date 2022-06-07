اخبار الخليج – التربوي أناند كومار يوصي الآباء بعدم كبح جماح طموحات الأطفال المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - استمع ما يقرب من 1200 شخصًا – معظمهم من طلاب المدارس الثانوية وأولياء أمورهم ومعلميهم – إلى حديث تحفيزي ملهم أدلى به أناند كومار، وهو معلم مرموق ساعدت أساليب تدريسه الثورية مئات الأطفال المحرومين في ولاية بيهار الهندية على التغلب على الصعاب واجتياز اختبارات القبول في أكثر المعاهد المرموقة في الهند: وهو المعهد الهندي للتكنولوجيا.

وقامت مجلة سلام بحرين بتقديم الفاعلية التي أقيمت في المدرسة الهندية بالبحرين بمدينة عيسى، وكان السفير الهندي بيوش سريفاستافا والشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي من ضمن أبرز الضيوف في الفاعلية.

وأكدت الشيخة رنا في خطابها المُوجه للطلاب، على ضرورة أن يسير العمل الخيري والتعليم جنبًا إلى جنب، مشيرة إلى مثال العمل المُناط به أناند كومار بالإضافة إلى النهج «المجتمع-المدرسة» المُتبع بالمدرسة الهندية في البحرين.

كما صرح السفير الهندي بيوش سريفاستافا إن هناك العديد من الفرص للطلاب في البحرين للدراسة في مؤسسات هندية مرموقة في تخصص الهندسة والطب نظرًا لأن حكومة الهند لديها العديد من برامج المنح الدراسية وكذلك التقديرات للأطفال المشتتون في العالم. وأضاف أن العديد من الطلاب البحرينيين يكتشفون المزايا الفائقة للدراسة في الهند مرارًا وتكرارًا.

تحولت قصة حياة أناند كومار الملهمة إلى فيلم بوليوود الحائز على جوائز لعام 2019 بعنوان «سوبر30» بعد تدريبه لدفعة مكونة من 30 طالبًا كل عام ، ويطرح الفيلم قضايا كيفية تغيير نهج التعليم خلال سنوات الوباء. كما حث أناند أولياء الأمور على عدم الضغط على الأطفال لاتباع مسار دراسي مهني محدد مسبقًا وطلب منهم احترام اهتمامات الأطفال ودوافعهم.

تم اختيار مجموعة من الأطفال من مدارس سي بي إس إي في البحرين – المدرسة الهندية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة بهافان البحرينية الهندية، والمدرسة الألفية الجديدة، والمدرسة الآسيوية، والمدرسة الهندية الجديدة، ومدرسة ابن الهيثم الإسلامية للتفاعل مع المتحدث وطرح الأسئلة نيابة عن جمهور.

كانت هذه الفاعلية جزءًا من العرض الدوري في مجال التكنولوجيا والترفيه والتصميم (ت ي د) التي تنظمها سلام البحرين والتي تعرض اتجاهات الفكر الهندي المعاصر. تم تقديمه بالتعاون مع المدرسة الهندية بالبحرين وبدعم من مدرسة بهافان الهندية ومدرسة النور ومدرسة الألفية الجديدة. وكان الرعاة الرئيسين في هذا الحدث هم العالمية للهندسة الكهربائية (يونيكو)، لولو هايبر ماركت بالإضافة إلى الزياني للسيارات وشركة البحرين المالية. وعلى الجانب الأخر هناك رعاه فرعين لهذا الحدث وهم بيركلي غروب هولدينغز بي ال سي، شركة إن إف إس للتكنولوجيا، مركز كيمزهيلث الطبي، ميجا مارت، سفريات داداباي بالإضافة إلى مستشفى الهلال وشركة و.م. وإخوانه.‎