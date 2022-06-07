الفيصل يجتمع بوكالة شؤون الحج والعمرة

رأس مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفصيل رئيس لجنة الحج المركزية اجتماعاً بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة.

وفي بداية الاجتماع نوه الفيصل إلى أن توجيهات القيادة تؤكد دوما أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج، لا سيما وأن الله، سبحانه، خص هذه البلاد بخدمتهم، وذلك شرف لا يضاهيه شرف.

واطلع على الأعمال التي تقوم بها وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.