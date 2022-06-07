شكرا لقرائتكم خبر عن بخدمات متعددة.. «الشؤون الإسلامية» تستقبل أولى طلائع الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة من خلال كونتراتها المتوزعة في أروقة المطار والتي تقدم خدمات توعوية وإرشادية وبلغات عالمية في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وتقدم كونترات الشؤون الإسلامية في حرم المطار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تساهم، في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية، إلى جانب مشاركة عدد من الكوادر الوطنية التي تشرف على العمل على مدار الساعة.

كمًا وفرت وزارة الشؤون الإسلامية شاشات المكتبة الإلكترونية والمتوزعة في حرم المطار والتي تحتوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية التي تقدمها الوزارة تحقيقا لرسالتها السامية ومواكبة لرؤية المملكة 2030 .