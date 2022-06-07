اخبار دوليه – الكويت.. متجر غذائي كبير يزيل البضائع الهندية من رفوفه ردًا على تصريحات «مسيئة» للنبي محمد

محمد بن مسعود - الدمام - ردا على تصريحات «مسيئة» للنبي محمد أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند، أزال متجر غذائي كبير في الكويت البضائع الهندية من رفوفه.
ويأتي ذلك بعد أن أثارت تصريحات «مسيئة» للنبي محمد أطلقتها نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، وزميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية، غضبا واسعا لدى المسلمين، وردود أفعال دولية.
وفي إطار الاحتجاج على هذه التصريحات، أزالت جمعية «العارضية التعاونية» بجنوب غرب مدينة الكويت البضائع الهندية من على رفوفها.
كما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، بأن نقاشا يجري حول اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.
ونقلت «فرانس برس» عن مدير جمعية العارضية التعاونية، ناصر المطيري، قوله: «قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الاساءة للرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا نرضى بالاساءة للرسول».
وأوضح مطلق رشيد، أحد زبائن التعاونية، للوكالة قائلا: «مقاطعة الهند شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة..يجب على كل الدول الاسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعوا جميع البضائع الهندية».
وقد أعلن حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد أثارت غضبا واسعا.
وذكرت قناة «NDTV» التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.
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