محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال الدكتور فريد المالكي، مدير مجمع إرادة والصحة النفسية في مدينة الطائف، إن إطلاق مبادرة المقبلين على الزواج جاء عقب مقتل زوجين حديثي الزواج في شهر واحد تقريبًا.
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وأضاف المالكي خلال “نشرة النهار” المقدمة على قناة “الإخبارية”، أن المجمع وجد نفسه عليه عبء كبير لتقديم هذه الخدمة والفحص النفسي للمقبلين على الزواج، وذلك بالشراكة مع إذاعة المختبرات وقسم فحص ما قبل الزواج.
وأشار إلى أن المجمع لا يهمه مصداقية البيانات التي يسجلها الشخص، فالمهم عنده التواصل معه، مؤكدًا أنه يتم تقديم الخدمة بكامل السرية ودون نشر معلومات للشخص. ولفت إلى أنه من خلال الخدمة تم اكتشاف حالتين، وأحيلا لمستشفى الصحة النفسية، وفُتح لهم ملفات والآن في طور العلاج.
ويتم تنفيذ مبادرة استشارة وفحص ما قبل الزواج بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، دون الحاجة إلى فتح ملف بالمستشفى وفق آلية عمل للتواصل مع المستفيد من خلال مسح الباركود وتسجيله البيانات والتواصل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل زوجتين بالطائف.. تفاصيل إطلاق مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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