إزالة 14 مبنى مخالف بالظهران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الظهران أعلنت بلدية الظهران قيامها بإزالة 14 مبنى مخالف ورفع 3117م٣ من الأنقاض بشاطىء نصف القمر. وأوضحت أنها تمت بالتعاون مع عدة جهات حكومية وهي محافظة الخبر وشرطة الظهران، وذلك بعد توجيه عدة إشعارات بالإزالة للمباني. ويأتي ذلك لضمان تحسين المشهد الحضري لمرتادي مدينة الظهران. أخبار قد تهمك

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