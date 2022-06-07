شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية بنيجيريا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وشددت الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، راجية للمصابين الشفاء العاجل.