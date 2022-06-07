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وزير الخارجية: نعمل مع إندونيسيا على استكشاف مزيداً من فرص التعاون

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الدمام - شريف احمد - أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنهم يعملون مع إندونيسيا على تعزيز العلاقات المشتركة واستكشاف مزيداً من فرص التعاون في المجالات المختلفة.

وقال: "سُررت اليوم بزيارة إندونيسيا ولقاء الرئيس جوكو ويدودو واجتمعت مع وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي".

وأضاف: "أجرينا مباحثات مثمرة بهدف توسيع افاق التعاون بين بلدينا و بناء شراكة اقتصادية فاعلة، و قد أكدت دعم المملكة لجهود إندونيسيا في رئاستها قمة مجموعة العشرين لهذا العام".

وأشاد وزير الخارجية بدور إندونيسيا القيادي ورئاستها لمجموعة العشرين في أوقات صعبة للغاية.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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