شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل مع إندونيسيا على استكشاف مزيداً من فرص التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنهم يعملون مع إندونيسيا على تعزيز العلاقات المشتركة واستكشاف مزيداً من فرص التعاون في المجالات المختلفة.

وقال: "سُررت اليوم بزيارة إندونيسيا ولقاء الرئيس جوكو ويدودو واجتمعت مع وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي".

وأضاف: "أجرينا مباحثات مثمرة بهدف توسيع افاق التعاون بين بلدينا و بناء شراكة اقتصادية فاعلة، و قد أكدت دعم المملكة لجهود إندونيسيا في رئاستها قمة مجموعة العشرين لهذا العام".

وأشاد وزير الخارجية بدور إندونيسيا القيادي ورئاستها لمجموعة العشرين في أوقات صعبة للغاية.