شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «البر» بالقريات تكشف حقيقة طرد مواطنة من سكنها عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جمعية البر الخيرية بالقريات عن حقيقة طرد مواطنة من سكنها، موضحة أن المواطنة من مستفيدي الجمعية وتتمتع بجميع الخدمات التـي تقدمها الجمعية سواء المادية أوالعينية.

وذكرت أنه وبشأن موضوع إخلائها من العقار المتداول في مقطـع الفيديو فهو ملك للجمعية وقد تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بداية من عام 1433هـ نظرا لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي.

وأضافت: "ولما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة فضلا عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبـر لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، تم التواصل معها عدة مرات من قبـل

القسم المختص بذلك لتوفير مسكن بديل مناسب لها "شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعه، إلا أنها رفضت ذلك قطعيا.

كما تم العــــــرض عليها باختیار سكن آخر في المكان الذي ترغبه وتأثيثه على نفقة الجمعية" إلا أنها رفضت تلك العروض وأصرت على البقاء في العقاردون وجه حق مما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها للمكان وقد صدرصك شرعي با خلائها للعيـن وتسليمها للجمعية

بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ وتم إخطارها به، فاعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وصـدر التأييد لحكم الإخلاء وصار قطعياً ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء مما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ مـن قبل محكمة التنفيذ فقد قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي، وتؤكد الجمعية انها ملتزمة بإسكانها وفق ما عرض عليها سابقا قبل فتـــرة.