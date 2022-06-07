شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد حرصها على تحقيق أعلى مستويات سلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاحتفال بـ"اليوم العالمي لسلامة الغذاء" تحت شعار "غذاء آمن لصحة أفضل"، الذي يُصادف السابع من يونيو من كل عام، بهدف تعزيز الجهود العالمية من أجل سلامة الغذاء، وتقليل أعباء الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصنيع ونقل وتخزين الغذاء، لمنع الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، وصحة الإنسان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في كلمةٍ له بهذه المناسبة أن العالم يحتفل بـ"اليوم العالمي لسلامة الغذاء" وهو يواجه حالياً تأثر سلاسل إمداد الغذاء، وزيادة عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، إذ تشير الإحصائيات الدولية إلى أن الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء تتسبب في إصابة 600 مليون شخص في العالم ووفاة 420 ألف حالة كل عام، وتفرض هذه التحديات العمل سويًا حتى يكون الغذاء أكثر أمانًا لصحة أفضل.

وأشار إلى أن مسؤولية سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية مسؤولية مشتركة على الحكومات ومنتجي الغذاء والأفراد، حيث تحرص الهيئة العامة للغذاء والدواء كل الحرص على رفع كفاءة وجودة المنظومة التشريعية والرقابية في المملكة للحصول على أعلى مستويات سلامة الغذاء وجودته، كما تعمل على رفع مستوى الالتزام والوعي لكل من منتجي الغذاء والأفراد من خلال التوعية بأفضل الأساليب المتبعة لضمان سلامة الغذاء خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وتزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء، نظّمت "الغذاء والدواء" عددًا من الندوات العلمية والمحاضرات التوعوية والجلسات الحوارية لغرض تعزيز وعي المستهلك حول سلامة الغذاء وقدرته على إحداث التغيير من خلال اتخاذ خيارات آمنة وصحية على صعيد الأنماط الغذائية، والسلامة والاستدامة في الأغذية الحديثة، وسلّطت تلك الفعاليات الضوء على الدور الذي يقوم به المستهلك في تقليل عبء الأمراض في العالم ودعم النظم الغذائية المستدامة.