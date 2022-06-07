شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة أشعلوا النار في أماكن غير مخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.