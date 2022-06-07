اخبار الخليج – الأمين العام للمؤسسة الملكية يكرم العاملين في برامج رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ‬‭‬ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يشيد‭ ‬بنهج‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بقيادة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

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