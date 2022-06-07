اخبار الخليج – النائب‭ ‬العام‭ ‬يكرم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - ‎التقى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬وبحضور‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬المستشار‭ ‬نايف‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬بالقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوحدة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بتكريمهم‭ ‬كافة‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬مهام‭ ‬الوحدة‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مضي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إنشائها‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬بوحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬وتفاني‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬الإضطلاع‭ ‬باختصاصاتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإعمال‭ ‬المبادئ‭ ‬القانونية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكسبها‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاعتراف‭ ‬الدولي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاحها‭ ‬كأول‭ ‬جهاز‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يختص‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬إدعاءات‭ ‬المعاملة‭ ‬القاسية‭ ‬واللا‭ ‬إنسانية‭ ‬والمهينة‭ ‬وفقاً‭ ‬لقواعد‭ ‬ومبادئ‭ ‬بروتوكول‭ ‬اسطنبول‭ ‬لتقصي‭ ‬الأدلة‭. ‬

وأعرب‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الوحدة‭ ‬وأعضاؤها‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬وعزمهم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭.‬