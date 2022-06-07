اخبار الخليج – النائب‭ ‬العام‭ ‬يكرم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين اليوم في مكتبه وبحضور المحامي العام الأول المستشار نايف يوسف محمود بالقائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة الأستاذ محمد خالد الهزاع وأعضاء الوحدة، حيث قام النائب العام بتكريمهم كافة تقديراً لجهودهم في مباشرة مهام الوحدة وذلك بمناسبة مضي عشر سنوات على إنشائها.
وقد أشاد النائب العام خلال اللقاء بمستوى الأداء بوحدة التحقيق الخاصة وتفاني أعضائها في الإضطلاع باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان وإعمال المبادئ القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بتعزيز واحترام هذه الحقوق على نحو أكسبها ثقة المجتمع والاعتراف الدولي، مما يعكس نجاحها كأول جهاز قضائي في منطقة الشرق الأوسط يختص بالتحقيق في إدعاءات المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وفقاً لقواعد ومبادئ بروتوكول اسطنبول لتقصي الأدلة.
وأعرب القائم بأعمال رئيس الوحدة وأعضاؤها عن شكرهم واعتزازهم بهذا التكريم، وعزمهم الاستمرار في بذل أقصى الجهود لأداء رسالتهم.
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