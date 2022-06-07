اخبار الخليج – ‬‭‬ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يشيد‭ ‬بنهج‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بقيادة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬اليوم،‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ومعالي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬معالي‭ ‬الوزير،‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيدا‭ ‬بنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬احترام‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭.‬

وثمن‭ ‬معالي‭ ‬الوزير،‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بها،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمؤسسة‭ ‬وأعضائها‭ ‬،‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيز‭ ‬السبل‭ ‬والآليات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬ومباديء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬الأمنية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشئون‭ ‬القانونية،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭.‬