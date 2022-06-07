اخبار الخليج – ‬‭‬ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يشيد‭ ‬بنهج‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بقيادة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء المؤسسة، وذلك بحضور سعادة رئيس الأمن العام، ومعالي وكيل وزارة الداخلية.
وقد رحب معالي الوزير، برئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بنهج مملكة البحرين الثابت، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق.
وثمن معالي الوزير، دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، متمنياً للمؤسسة وأعضائها ، التوفيق والسداد.
وتم خلال اللقاء ، بحث التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز السبل والآليات الكفيلة بتعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان، في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، كما تم الإشارة إلى ما تقوم به شرطة خدمة المجتمع في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بجانب عدد من القضايا والموضوعات الأمنية، من بينها انخفاض معدل الجريمة في مملكة البحرين.
حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، الوكيل المساعد للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.
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