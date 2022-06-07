مجلس القضاء الإداري يوافق على تعيين وترقية 82 قاضيًا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يبحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية

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