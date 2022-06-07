اخبار الخليج – «الغانم يعلن عن عزمه الترشح لـ«النيابي» في «خامسة الجنوبية»

محمد بن مسعود - الدمام - كشف خليفة الغانم عن نيته بالترشح لخوض الانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوببة. وقال الغانم أن قرار الترشح جاء نتيجة الخبرة السابقة بكونه نائب سابق في الدائرة ولديه المعرفة التامة بمتطلبات واحتياجات أهالي الدائرة. وعن برنامجه الانتخابي القادم قال الغانم‭ ‬‮«‬سوف اسعى وبمشاركة أهالي الدائرة بوضع برنامج يلامس احتياجاتهم ومتطلباتهم، وسوف أعمل بكل إخلاص وأمانة لتحقيق أهداف أبناء الدائرة».

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