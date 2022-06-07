وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة عسير المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشروعات قد رصدت عددا من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.
وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.
ودعا الرياعي جميع شركات و مقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى بتطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير ترصد 60 مخالفة وتُوقف تصاريح شركات متعاقدة مع جهات خدمية بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.