شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يؤكد ضرورة تسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، اجتماعاً اليوم بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة.

وأكد سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دوماً على أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج لاسيما وأن الله سبحانه خصّ هذه البلاد بخدمتهم وذلك شرفٌ لا يضاهيه شرف.

واطلع سمو الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي تقوم بها وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.