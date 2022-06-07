قفزة في أعداد الإصابات.. «الصحة» تسجل 952 حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، عن تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 636 حالة ووفاة حالتين.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 773,221 حالة، من بينها 7806 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 756,255 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9160 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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