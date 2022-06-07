اخبار الخليج – تصل إلى 80%.. ارتفاع نسبة رضا مرتادي «دائرة الحوادث والطوارئ» بمجمع السلمانية الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - ‮ ‬

أكّدت‭ ‬نتائج‭ ‬آخر‭ ‬دراسة‭ ‬لقياس‭ ‬رضا‭ ‬مرتادي‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الرضا‭ ‬بحوالي‭ ‬80‭%‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديثات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وتُعدّ‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬التميز‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمامٍ‭ ‬بالغٍ‭ ‬وأولوية‭ ‬قصوى‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬نظراً‭ ‬لدورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1300‭ ‬مريض‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

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ونظراً‭ ‬لهذه‭ ‬الأهمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬الطبية،‭ ‬فقد‭ ‬تعددت‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مبنى‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬المشروع‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬والذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬سرير‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬123‭ ‬سرير،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توسعة‭ ‬طوارئ‭ ‬البالغين‭ ‬بتخصيص‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬لتصنيف‭ ‬المرضى،‭ ‬و8‭ ‬غرف‭ ‬لمعاينة‭ ‬الحالات‭ ‬غير‭ ‬المستعجلة،‭ ‬و3‭ ‬غرف‭ ‬للمعالجة،‭ ‬مع‭ ‬توسعة‭ ‬قسم‭ ‬الإنعاش،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬طوارئ‭ ‬الأطفال‭ ‬بمدخلٍ‭ ‬منفصل،‭ ‬وغرفة‭ ‬إنعاش‭ ‬خاصة،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬غرفة‭ ‬لتصنيف‭ ‬المرضى،‭ ‬وغرفة‭ ‬لمعاينة‭ ‬الحالات‭ ‬غير‭ ‬المستعجلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توسعة‭ ‬منطقة‭ ‬انتظار‭ ‬المرضى‭ ‬لتسع‭ ‬123‭ ‬مريض‭ ‬ومرافق،‭ ‬وإنشاء‭ ‬صيدلية‭ ‬جديدة‭.‬

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وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬آخر،‭ ‬تم‭ ‬مؤخراً‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬التصنيف‭ ‬الكندي‭ ‬لتصنيف‭ ‬المرضى،‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬المرضى‭ ‬‮ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية،‭ ‬وتتحدد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مدة‭ ‬انتظار‭ ‬المرضى‭ ‬والفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬إجراءاتهم‭ ‬العلاجية،‭ ‬حيث‭ ‬تتراوح‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭ ‬وفق‭ ‬المستويات‭ ‬الخمسة،‭ ‬وقد‭ ‬ساهم‭ ‬التزام‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬منح‭ ‬المرضى‭ ‬ذوي‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬العلاج‭.‬

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وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية،‭ ‬فقد‭ ‬أولت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬اهتماماً‭ ‬بهم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬‮ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلعون‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬يُعدّ‭ ‬راتب‭ ‬طبيب‭ ‬الطوارئ‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬أطباء‭ ‬الأقسام‭ ‬الأخرى‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بحوالي‭ ‬11‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تُصرف‭ ‬له‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬والحوافز‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬ولائحة‭ ‬تنظيم‭ ‬شئون‭ ‬العاملين‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭.‬

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وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬تساهم‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لتنظيم‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬الخفارة‭ ‬وساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬لمنتسبي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الحالية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬جداول‭ ‬المناوبات‭ ‬وفقها،‭ ‬وبما‭ ‬تقتضيه‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬لضمان‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬اليومية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بطبيب‭ ‬الطوارئ،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬3‭ ‬أطباء‭ ‬استشاريين‭ ‬و43‭ ‬طبيباً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬طبيبٍ‭ ‬متدرب،‭ ‬يُغطي‭ ‬كل‭ ‬نوبة‭ ‬14‭ ‬طبيباً‭ ‬منهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطباء‭ ‬المناوبين‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬الطبية‭ ‬الأخرى‭ ‬وأطباء‭ ‬العائلة‭ ‬المنتدبين‭.‬

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وفي‭ ‬مبادرةٍ‭ ‬نوعية،‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬فريق‭ (‬الدعم‭ ‬والرعاية‭) ‬الخاص‭ ‬بدائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمرضى‭ ‬ومرافقيهم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬إجراءاتهم‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التسجيل،‭ ‬والانتظار،‭ ‬والتصنيف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حل‭ ‬أية‭ ‬عوائق‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقتٍ‭ ‬ممكن،‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

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وستواصل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬مؤسساتها‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كوادرها‭ ‬الصحية‭ ‬المؤهلة،‭ ‬ووفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع‭ ‬بنوعيةٍ‭ ‬وجودةٍ‭ ‬عالية‭.‬

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