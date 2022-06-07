الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى إندونيسيا.
وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإندونيسيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
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وعبر سمو وزير الخارجية، عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعمها استضافة المملكة لإكسبو 2030، إضافة إلى تمنيات المملكة بالنجاح لإندونيسيا في استضافتها لقمة مجموعة العشرين، فيما ثمنت وزيرة الخارجية الإندونيسية قرار المملكة برفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا.
حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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