صحة المدينة المنورة تُنفذ 249 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض تجربة البحرين في تحقيق استدامة المياه في المؤتمر الدولي للمياه من اجل التنمية المستدامة في طاجيكستان

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