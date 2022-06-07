اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض تجربة البحرين في تحقيق استدامة المياه في المؤتمر الدولي للمياه من اجل التنمية المستدامة في طاجيكستان

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء في المؤتمر الدولي (الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 – 2028) الذي عقد في دوشانبيه عاصمة طاجيكستان وبتنظيم من الحكومة الطاجيكية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وشركاء آخرين من 6 الى 9 يونيو بحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين وممثلو مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الى جانب نخبة من العلماء والخبراء في هذا المجال.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمن تحدث فيها عن الاستراتيجيات والخطط السياسية والأهداف الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووضع التوصيات في هذا الشأن تمهيداً للدورة القادمة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة. وقدمت الدول المشاركة مداخلاتها في المؤتمر.
وقدم الوزير وائل المبارك كلمة مملكة البحرين نقل فيها تحيات الحكومة الموقرة بمملكة البحرين إلى جمهورية طاجيكستان واللجنة المنظمة على جهودهم المتواصلة التي يبذلونها لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التطوير المستدام لدبلوماسية المياه وتعزيز موارد المياه على الساحة الدولية منذ أن أعلنت عام 2003 السنة الدولية للمياه العذبة.
وذكر الوزير بأن هذا المؤتمر هو فرصة عالمية سانحة لتبادل الأهداف ووجهات النظر وتوحيد الجهود في مواجهة تحديات ندرة المياه وسبل تحقيق استدامتها من أجل المحافظة على المستوى الاقتصادي والنمو الاجتماعي للدول والحكومات.
كما ذكر المبارك في كلمته جهود مملكة البحرين لاستدامة الموارد المائية من خلال زيادة إمدادات المياه وتوسيع قدرة تحلية مياه البحر الأمر الذي أدى إلى زيادة نصيب الفرد من المياه. إضافة إلى جهود بناء القدرات المؤسسية والتكامل ونقل المعرفة من خلال مجلس الموارد المائية. مشيرا إلى أن خطة البحرين الاقتصادية 2030 تسعى إلى تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه في البحرين.
الجدير بالذكر بأن المؤتمر الدولي (الماء من أجل التنمية المستدامة) يناقش الطرق التي يمكن بها للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أن المؤتمر يوفر منصة هامة للتمويل وتنمية القدرات والابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات وتبادل البيانات الى جانب أفضل الممارسات لتنفيذ تلك الأهداف ويعزز الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويحفز الإجراءات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه على وجه التحديد.
كما يهدف المؤتمر إلى حشد جهود الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأطراف الأخرى على جميع المستويات لتنفيذ خطة تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا المتعلقة بالمياه بما في ذلك الأهداف الواردة في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وزيادة الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه والأهداف على جميع المستويات و فهم أفضل لكيفية مساهمة المياه في تحقيق الاستدامة.
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