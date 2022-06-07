اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض تجربة البحرين في تحقيق استدامة المياه في المؤتمر الدولي للمياه من اجل التنمية المستدامة في طاجيكستان

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ (‬الماء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2018‭ – ‬2028‭) ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دوشانبيه‭ ‬عاصمة‭ ‬طاجيكستان‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الطاجيكية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاء‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وممثلو‭ ‬مؤسسات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬ومجتمعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬طاجيكستان‭ ‬امام‭ ‬علي‭ ‬رحمن‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬السياسية‭ ‬والأهداف‭ ‬الداعمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬تمهيداً‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ ‬للمنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقدمت‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬مداخلاتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

‭ ‬وقدم‭ ‬الوزير‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬طاجيكستان‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬لدعم‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬التطوير‭ ‬المستدام‭ ‬لدبلوماسية‭ ‬المياه‭ ‬وتعزيز‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬السنة‭ ‬الدولية‭ ‬للمياه‭ ‬العذبة‭. ‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬عالمية‭ ‬سانحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأهداف‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬ندرة‭ ‬المياه‭ ‬وسبل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للدول‭ ‬والحكومات‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستدامة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬وتوسيع‭ ‬قدرة‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬المياه‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتكامل‭ ‬ونقل‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمياه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ (‬الماء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭) ‬يناقش‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬بها‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وهيئات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والوكالات‭ ‬المتخصصة‭ ‬واللجان‭ ‬الإقليمية‭ ‬دعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬هامة‭ ‬للتمويل‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬والابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والمعرفة‭ ‬والمعلومات‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬ويعزز‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للموارد‭ ‬المائية‭ ‬ويحفز‭ ‬الإجراءات‭ ‬لدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمياه‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬حشد‭ ‬جهود‭ ‬الحكومات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وكذلك‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬دوليا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمياه‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأهداف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وزيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمياه‭ ‬والأهداف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬و‭ ‬فهم‭ ‬أفضل‭ ‬لكيفية‭ ‬مساهمة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭.‬