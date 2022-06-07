اخبار الخليج – المؤسسات الصغيرة وشلالات نياجرا الكندية

محمد بن مسعود - الدمام - تستغرق‭ ‬الرحلة‭ ‬بين‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬في‭ ‬تورونتو‭ ‬الكندية‭ ‬و‭ ‬شلالات‭ ‬نياجرا‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الساعة‭ ‬والتي‭ ‬تستطيع‭ ‬الذهاب‭ ‬لها‭ ‬بسيارتك‭ ‬الخاصة‭ ‬او‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياحية‭ ‬المتخصصة‭. ‬

فعندما‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬منظم‭ ‬للرحلة‭ ‬تجد‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬تساعدك‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة،‭ ‬وعندما‭ ‬تصل‭ ‬للشلالات‭ ‬تجد‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬خاصة‭ ‬يديرها‭ ‬افراد‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تتجه‭ ‬للرحلات‭ ‬المائية‭ ‬او‭ ‬الهيلكوكابتر‭ ‬وتستطيع‭ ‬حجز‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مؤسسات‭ ‬صغيرة‭. ‬اما‭ ‬عندما‭ ‬تنهي‭ ‬يومك‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشلالات‭ ‬فأنك‭ ‬تتجه‭ ‬للمطاعم‭ ‬وأماكن‭ ‬الهدايا‭ ‬والألعاب‭ ‬الالكترونية‭ ‬وجميعها‭ ‬مؤسسات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر‭. ‬و‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭ ‬المبيت‭ ‬في‭ ‬الشلالات‭ ‬فستجد‭ ‬الفنادق‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬وأماكن‭ ‬الترفيه‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬ساعة‭ ‬ويزورها‭ ‬سنويا‭ ‬‮١٣‬‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬وينفقون‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬عن‭ ‬ال‭ ‬‮٢‬‭ ‬بليون‭ ‬دولار؟‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬والبحرين‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬ثورة‭ ‬سياحية‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬وانشطة‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬أفكارا‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬–‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬عرفنا‭ ‬شدة‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المحيطة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي‭. ‬وبالتالي‭ ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬السواح‭ ‬في‭ ‬نياجرا‭ ‬الى‭ ‬‮١٣‬‭ ‬مليون‭ ‬بسبب‭ ‬تكاتف‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬نقترح‭ ‬دخول‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وبشكل‭ ‬قوي‭ ‬لكي‭ ‬نضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭: ‬فتح‭ ‬افاق‭ ‬جديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬للربحية،‭ ‬وبناء‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬تطور‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لمدة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬الثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬غير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬والتي‭ ‬تفوقت‭ ‬علينا‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المحيطة‭. ‬اذن‭ ‬تحتاج‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الى‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬وريادة‭ ‬اعمال‭ ‬سديدة‭ ‬ورواد‭ ‬اعمال‭ ‬داخليين‭ ‬Intrapreneurs‭ ‬نشطين‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬خدمات‭ ‬وسلع‭ ‬جديدة‭ ‬للسواح‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬الأفكار‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدعمهم‭ ‬بورش‭ ‬عمل‭ ‬عملية‭ ‬لاستنباط‭ ‬الأفكار‭ ‬السياحية‭ ‬المربحة‭. ‬فهل‭ ‬تتحرك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتتبنى‭ ‬أفكارا‭ ‬جديدة‭ ‬لتنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬الحكومة؟‭ ‬اذن‭ ‬لنضع‭ ‬ثقلنا‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وننطلق‭.‬