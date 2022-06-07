اخبار الخليج – المؤسسات الصغيرة وشلالات نياجرا الكندية

محمد بن مسعود - الدمام - تستغرق الرحلة بين ناطحات السحاب في تورونتو الكندية و شلالات نياجرا ما يقارب الساعة والتي تستطيع الذهاب لها بسيارتك الخاصة او عن طريق المؤسسات السياحية المتخصصة.
فعندما تبحث عن منظم للرحلة تجد مؤسسة صغيرة تساعدك في ذلك وبأسعار مناسبة، وعندما تصل للشلالات تجد مواقف للسيارات خاصة يديرها افراد. وبعد ذلك تتجه للرحلات المائية او الهيلكوكابتر وتستطيع حجز ذلك عن طريق مؤسسات صغيرة. اما عندما تنهي يومك الجميل في هذه الشلالات فأنك تتجه للمطاعم وأماكن الهدايا والألعاب الالكترونية وجميعها مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر. و إذا قررت المبيت في الشلالات فستجد الفنادق الكبيرة والصغيرة وأماكن الترفيه التي تعمل ٢٤ ساعة ويزورها سنويا ١٣ مليون سائح وينفقون ما يربو عن ال ٢ بليون دولار؟ نقول هذا والبحرين مقبلة على ثورة سياحية كبيرة خلال هذا العام من خلال برامج وانشطة هيئة السياحة والمعارض التي وضعت أفكارا تكاد تكون مختلفة في المنطقة – خاصة إذا عرفنا شدة المنافسة من الدول المحيطة في المجال السياحي. وبالتالي كما وصل عدد السواح في نياجرا الى ١٣ مليون بسبب تكاتف جهود الحكومة الكندية والمؤسسات الصغيرة، نقترح دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية في هذا المجال وبشكل قوي لكي نضرب عصفورين بحجر واحد: فتح افاق جديدة للمؤسسات الصغيرة للربحية، وبناء العمود الفقري للسياحة في البحرين على المؤسسات الصغيرة بدلا من الاعتماد الكلي على الشركات الكبيرة التي للأسف لم تطور السياحة في البحرين لمدة ما يزيد عن الثلاثين عاما غير الاستثمار في الفنادق والتي تفوقت علينا بعض الدول المحيطة. اذن تحتاج هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى أفكار جديدة وريادة اعمال سديدة ورواد اعمال داخليين Intrapreneurs نشطين للبدء في تدشين خدمات وسلع جديدة للسواح والتغلب على الخوف من مشكلة «نقص الأفكار» في هذه المؤسسات الصغيرة بدعمهم بورش عمل عملية لاستنباط الأفكار السياحية المربحة. فهل تتحرك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى أفكارا جديدة لتنشيط السياحة يدا بيد مع الحكومة؟ اذن لنضع ثقلنا في المؤسسات الصغيرة وننطلق.
المصدر: بقلم د. رائد المبارك
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