اخبار الخليج – «الدولية لتدقيق نظم المعلومات» و «BIBF» ينظمان البرنامج التعليمي «تحليل البيانات»

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات – فرع البحرين ISACA ، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBFاليوم الثلاثاء 7يونيو، البرنامج التعليمي «تحليل البيانات – رؤى عملية لمتخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات»، والتي ستقام بمقر المعهد في خليج البحرين، وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.
ويدير البرنامج التعليمي السيد رافي جاياسونديرا، نائب الرئيس للجمعية – فرع البحرين، ويشاركه كل من السيد محمد بوعلاي رئيس الإعلام المركزي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والأستاذة إسراء الشمري رئيس إدارة الاستراتيجية وتحليل البيانات في شركة «BNET»، إلى جانب السيد أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة Advantari Digital .
ويشارك السيد محمد بوعلاي، بحلقة نقاشية بعنوان «ضرورة قيام المنظمات بتنفيذ التحليل»، كما تشارك الأستاذة إسراء الشمري بحلقة نقاشية حول «الاتجاهات الحالية في تحليل البيانات»، وسيقدم السيد أحمد البلوشي حلقة نقاشية بعنوان «انعكاسات تحليل البيانات على متخصصي الحوكمة» .
برنامج «تحليل البيانات – رؤى عملية لمتخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات»، ستركز على مشاركة الرؤى حول الاتجاهات الحالية في تحليلات البيانات ورؤى متخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات، من أجل تعزيز عمليات حوكمة تقنية المعلومات في كافة الجهات، سواء في القطاع العام أو الخاص.
بدوره أكد سعادة رئيس الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات ISACA فرع البحرين الدكتور مازن محمد علي، أن البيانات الكبيرة أصبحت اليوم الجيل القادم من الحوسبة واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل إيجاد قيمة إضافية لها من خلال تحليلها والحصول على نتائج إيجابية توفر للجهات مساحات أوسع للتطور في عملها وتقديم خدمات أكثر فائدة في مواجهة التحديات والتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا والتقنية.
وأضاف رئيس الجمعية، أن البرنامج التعليمي ستركز على مناقشة جميع الرؤى والأفكار حول آليات تحليل البيانات وتجارب وخبرات متخصصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور الكبير التي تقوم به حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحليل البيانات الضخمة، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالحوسبة السحابية، وبالتالي يسهم في تطوير جميع الخدمات للشركات والجهات المستخدمة لهذه التقنيات.
ولفت د. مازن علي، إلى أهمية تركيز الجهات الحكومية والخاصة، على تسريع عمليات الحوكمة في تحليل البيانات، لما لها من أهمية بالغة في تعزيز اتخاذ القرارات المناسبة والدقيقة،
وفي هذه المناسبة، قالت السيدة مريم ماجد، القائم بأعمال رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد BIBF «تكمن أهمية مواكبة التقنيات الحديثة في تحديد الإمكانات الواعدة التي تساهم بشكل كبير في تطوير أداء المؤسسات، كما تساعد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وهي من مجمل اهتمامات المعهد، وتعد من أولوياته حيث إن هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في تطوير النظم العملية في المؤسسات، وبالتالي تساعد على فهم هذه التقنيات وتطبيقها.
بالإضافة إلى برامج المعهد المتخصصة في مجال التحول الرقمي، يسعى المعهد إلى تسليط الضوء على أهمية مواكبة التطورات التقنية، لا سيم تحليل البيانات، من خلال ندوات وورش عمل متاحة للجميع، والتي بدورها تدعم المؤسسات على فهم العملاء بشكل أفضل، وإنشاء استراتيجيات المحتوى وتطوير المنتجات والخدمات وإيجاد حلول مبتكرة. «
من أجل تحقيق الأهداف المنشودة يرجى من كافة المهتمين ومنتسبي قطاع تكنولوجيا المعلومات والراغبين في حضور هذا البرنامج، المبادرة بالتسجيل من خلال الرابط:
www.BIBF.com/ISACA
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