اخبار الخليج – «الدولية لتدقيق نظم المعلومات» و «BIBF» ينظمان البرنامج التعليمي «تحليل البيانات»

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لتدقيق‭ ‬وضبط‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬–‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬ISACA‭ ‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬BIBFاليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬7يونيو،‭ ‬البرنامج‭ ‬التعليمي‭ ‬‮«‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬–‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬لمتخصصي‭ ‬حوكمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬وحتى‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬

ويدير‭ ‬البرنامج‭ ‬التعليمي‭ ‬السيد‭ ‬رافي‭ ‬جاياسونديرا،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للجمعية‭ ‬–‭ ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬ويشاركه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬رئيس‭ ‬الإعلام‭ ‬المركزي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والأستاذة‭ ‬إسراء‭ ‬الشمري‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬BNET‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬Advantari Digital‭ .‬

ويشارك‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬بحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬المنظمات‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التحليل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬الأستاذة‭ ‬إسراء‭ ‬الشمري‭ ‬بحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاتجاهات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‮»‬،‭ ‬وسيقدم‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬انعكاسات‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬متخصصي‭ ‬الحوكمة‮»‬‭ .‬

‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تحليل‭ ‬البيانات‭ – ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬لمتخصصي‭ ‬حوكمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‮»‬،‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الرؤى‭ ‬حول‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬تحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬ورؤى‭ ‬متخصصي‭ ‬حوكمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬حوكمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجهات،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لتدقيق‭ ‬وضبط‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬ISACA‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬مازن‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الحوسبة‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬توفر‭ ‬للجهات‭ ‬مساحات‭ ‬أوسع‭ ‬للتطور‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والتطور‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنية‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التعليمي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬جميع‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتجارب‭ ‬وخبرات‭ ‬متخصصي‭ ‬حوكمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬حوكمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬للشركات‭ ‬والجهات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لهذه‭ ‬التقنيات‭.‬

ولفت‭ ‬د‭. ‬مازن‭ ‬علي،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تركيز‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬والدقيقة،‭ ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬ماجد،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬بمعهد‭ ‬BIBF‭ ‬‮«‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الإمكانات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات،‭ ‬كما‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬اهتمامات‭ ‬المعهد،‭ ‬وتعد‭ ‬من‭ ‬أولوياته‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬النظم‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬وتطبيقها‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬المعهد‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬يسعى‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية،‭ ‬لا‭ ‬سيم‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ندوات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع،‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬استراتيجيات‭ ‬المحتوى‭ ‬وتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭. ‬‮«‬‭ ‬

من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬يرجى‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المهتمين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭: ‬

www.BIBF.com/ISACA‭ ‬