شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 98.1 % نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة

• 98.3% نسبة استخدام الأطفال بعمر من 10 لـ 14 عام

• 99.9% استخدام الأطفال والشباب من عمر 15 لـ 19 سنة

• 100% استخدام الشباب من عمر 20 لـ 24 عاماً

أكد مجلس شؤون الأسرة أن قضاء أفراد الأسرة ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، يُضعف التفاعل في محيط الأسرة، ممّا يزيد من خطر التفكك الأسري.

وأوضح المجلس أنه توجد خمسة مخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة ،حيث تتسبب في زيادة التباعد بين أفراد الأسرة ،اعتماد الأبناء عليها للحصول على المعلومات بدلًا من الوالدين ،تأثر الأبناء بالثقافات الدخيلة على المجتمع، احتواءها على المشاهد العتيقة يكسب الأبناء السلوك العدواني ، اطلاع الأبناء على محتوى لا يتناسب مع سنهم وقيمهم .

وأشار إحصاء تابع للمجلس أن حوالي 98.1 % هي نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة ، و98.3% نسبة استخدام الأطفال بعمر من 10 لـ 14 عام ، 99.9% الأطفال والشباب من عمر 15 لـ 19 سنة ، وبنسبة 100% الشباب من عمر 20 لـ24 عام.