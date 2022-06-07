شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : التربيع الأول لشهر ذوالقعدة يزين السماء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد قمر التربيع الأول لشهر ذو القعدة 1443هـ اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022 بسماء الوطن العربي، حيث يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة .

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن فترة التربيع الأول سيظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا حيث الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس .