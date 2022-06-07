شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والرئيس الإندونيسي يبحثان سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وذلك في قصر إستانه الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

ونقل بن فرحان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود