السعودية تحتضن أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة المملكة لموسم الجيمرز “Gamers8”، أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في مدينة الرياض على مدار 8 أسابيع في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022.

وتحت شعار “بوابتك إلى العالم القادم” سيقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في “منافسات النخبة” بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية والحفلات الموسيقية المقدمة للجميع.

وستقام جميع الأنشطة الخاصة بموسم الجيمرز في بوليفارد رياض سيتي حيث سيتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للزوار.

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وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان : “تستمر رحلة تطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة المتماشية مع طموحات المملكة والمنبثقة من رؤية 2030، وإقامة موسم الجيمرز هي أكبر دليل على استمرار تلك المسيرة. ونهدف من خلال هذا الحدث العالمي لتقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي ومنح مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية والجميع تجربة غير مسبوقة”

وأضاف: “لدينا ما يقارب 23.5 مليون من سكّان المملكة ممن يمارسون الألعاب الإلكترونية، وهناك فرد في كل عائلة تقريباً يمتلك شغف واهتمام كبير بها. ونتطلع لاستضافة الجميع لقضاء وقت ممتع وسط أجواء مستقبلية في هذا الحدث الأكبر عالمياً للرياضات والألعاب الإلكترونية “.