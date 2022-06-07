اخبار الخليج – «التسهيلات» تقيم ورشة تدريبية للموظفين لتعزيز خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم قسم الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة تسهيلات البحرين التجارية ورشة تدريبية بقيادة رئيسة قسم الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة كبرى آغايار، وبحضور اكثر من ثلاثين موظف يمثلون قسم الخدمات التجارية للشركات الصغيرة و المتوسطة و المتخرجين من برنامج «قادة المستقبل» وقسم المخاطر، حيث تأتي هذه الورشة ضمن حرص الشركة على تعزيز قدرات الموظفين في تقديم خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، سعياً منها لتطوير مستوى أدائهم وتشجعيهم على الابتكار والتميز في إنجاز الأعمال.
ومن جانبه صرح نائب المدير التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، محمد جهاد بوكمال «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة من ركائزالاقتصاد الوطني، وتلتزم شركة التسهيلات التجارية بدعم هذا القطاع الحيوي والأساسي، و انطلاقاً منها للإستثمار بالموارد البشرية ، أضيفت هذه الورشة ضمن احد برامج تطوير «قادة المستقبل» الذي تم طرحه مطلع عام 2022 وبمشاركة نخبة من الموظفين المتأهلين للبرنامج «.
وتعقيباً ، صرحت رئيسة قسم الخدمات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة كبرى أغايار «أن هذه الورشة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات الموظفين عبر تعزيز وتطوير خبرات العمل والمعرفة سعياً للارتقاء بقدراتهم وكفاءاتهم وصقل مهاراتهم ، و نحن نعمل على طرح المزيد من هذه الورش الهادفة و البرامج التدريبية المختلفة سواءً من خلال بيئة العمل او خارجها».
والجدير بالذكر أن شركة تسهيلات البحرين التجارية تعتبر أحد الشركات المالية التي تدعم قطاع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر خدماتها المالية المتعددة وباقاتها المتخصصة في دعم هذا القطاع المهم والمؤثر بمملكة البحرين.
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