اخبار الخليج – «التسهيلات» تقيم ورشة تدريبية للموظفين لتعزيز خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشركة‭ ‬تسهيلات‭ ‬البحرين‭ ‬التجارية‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬كبرى‭ ‬آغايار،‭ ‬وبحضور‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬موظف‭ ‬يمثلون‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬و‭ ‬المتوسطة‭ ‬و‭ ‬المتخرجين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬وقسم‭ ‬المخاطر،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬سعياً‭ ‬منها‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬أدائهم‭ ‬وتشجعيهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬محمد‭ ‬جهاد‭ ‬بوكمال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائزالاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتلتزم‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والأساسي،‭ ‬و‭ ‬انطلاقاً‭ ‬منها‭ ‬للإستثمار‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬،‭ ‬أضيفت‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬احد‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للبرنامج‭ ‬‮«‬‭.‬

‭ ‬وتعقيباً‭ ‬،‭ ‬صرحت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬كبرى‭ ‬أغايار‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الموظفين‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬خبرات‭ ‬العمل‭ ‬والمعرفة‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقدراتهم‭ ‬وكفاءاتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬الهادفة‭ ‬و‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬او‭ ‬خارجها‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬تسهيلات‭ ‬البحرين‭ ‬التجارية‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الشركات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬قطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬خدماتها‭ ‬المالية‭ ‬المتعددة‭ ‬وباقاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬والمؤثر‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬