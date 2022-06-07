اخبار الخليج – وزير المواصلات: معرض البحرين الدولي للطيران 2022 يشهد اقبالاً كبيراً من مختلف الشركات العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬

أكد‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بأن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفضه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬تشهد‭ ‬اقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬والصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬وصناعة‭ ‬الفضاء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله،‭ ‬وأن‭ ‬حرص‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬يأتي‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬عالمية‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬وموقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المتميز‭ ‬كنقطة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬ومساهمة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬عجلة‭ ‬الطيران‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬العالمية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬عاماً‭. ‬

‭ ‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭: ‬بأن‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬بأشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تبلور‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الثاقبة‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬اللبنة‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬وصاحب‭ ‬فكرة‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬المعارض‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سعادته‭ ‬بأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولية‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬العالمية،‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حالياً‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬رصد‭ ‬الخبر‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬قد‭ ‬ساهما‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬كموطن‭ ‬لصناعة‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية،‭ ‬واصبح‭ ‬ينتظره‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬ضمن‭ ‬اجندة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬ذات‭ ‬السمعة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭.‬

‭ ‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬باستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭-‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يساهم‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬محفزة‭ ‬للأعمال‭ ‬الرائدة‭ ‬وتنشيط‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتمنح‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬الخبرة‭ ‬وتصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

‭ ‬

‭ ‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬القادم‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬اقبالاً‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬عصب‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬شركة‭ ‬أير‭ ‬باص‭ ‬وشركة‭ ‬بوينج‭ ‬،‭ ‬وشركة‭ ‬غلف‭ ‬ستريم‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وشركة‭ ‬بي‭ ‬أي‭ ‬سيستم‭ ‬البريطانية،‭ ‬ولوكهيد‭ ‬مارتن،‭ ‬وشركة‭ ‬ليوناردوا‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وشركة‭ ‬رولز‭ ‬رويس،‭ ‬وتألس‭ ‬الفرنسية‭ ‬وبيل‭ ‬هيلوكوبتر،‭ ‬وسي‭ ‬اف‭ ‬أم‭ ‬وهي‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬وتستحوذ‭ ‬على‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مثل‭ ‬طيران‭ ‬الإتحاد،‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬،‭ ‬والخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية،‭ ‬وطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وطيران‭ ‬العربية‭ ‬وطيران‭ ‬السلام‭ ‬وشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وأكس‭ ‬فورد‭ ‬للطيران‭ ‬،‭ ‬وشركة‭ ‬دي‭ ‬أش‭ ‬آل‭ ‬وشركة‭ ‬فدكس‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬السعودية،‭ ‬ومجلس‭ ‬توازن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬قطاعي‭ ‬الطيران‭ ‬والدفاع‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬أتوكار‭ ‬لصناعة‭ ‬المركبات‭ ‬المدرعة،‭ ‬وشركة‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬التركية‭ ‬تي‭ ‬أي‭ ‬آي،‭ ‬وشركة‭ ‬روكت‭ ‬سان‭ ‬لصناعة‭ ‬الصواريخ‭ ‬،‭ ‬وأعداد‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬سعادته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬المؤشرات‭ ‬تدل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬الطيران‭ ‬القادم‭ ‬سوف‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬طائرة‭ ‬تمثل‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬والمركبات‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬اصبحت‭ ‬اكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬وتداولاً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المواصلات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬القادم‭ ‬فرق‭ ‬الاستعراضات‭ ‬الجوية‭ ‬العالمية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬المعرض‭ ‬وهي‭ ‬ستشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ضمن‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬أيام‭ ‬المعرض‭. ‬

‭ ‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير،‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتديات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬وأبرزها‭ ‬منتدى‭ ‬المنامة‭ ‬لقادة‭ ‬أركان‭ ‬سلاح‭ ‬الجو،‭ ‬ومنتدى‭ ‬المطارات‭ ‬والطيران،‭ ‬ومنتدى‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬ومنتدى‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬ومنتدى‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬واللوجستي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للتعاون‭ ‬الفضائي،‭ ‬بحضور‭ ‬وفود‭ ‬مدنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬رسمية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬ورؤساء‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬وسيتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الممتعة‭ ‬للعائلات‭ ‬والأفراد‭ ‬والصغار‭ ‬وعربات‭ ‬المأكولات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المخصصة‭ ‬لعامة‭ ‬الجمهور‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭. ‬