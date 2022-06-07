بـ48 مئوية.. 3 مدن بالمملكة الأشد حرارة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالمملكة. وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، تسجيل 3 مدن في المملكة درجة حرارة تصل إلى 48 مئوية وهي الدمام والاحساء وحفر الباطن. وأشار المركز إلى أن “أبها” سجلت أقل درجة حرارة اليوم بـ32 درجة مئوية. أخبار قد تهمك

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