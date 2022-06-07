محمد بن مسعود - الدمام - مياه البحر في مصر تتحول إلى اللون الأحمر.. ما السبب؟

كشف الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس في مصر، سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر في عدة شواطئ في الغردقة.

وقال حنفي، خلال لقائه في برنامج «صباحك مصري» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، اليوم، إن البعض يقلق عندما يتحول لون البحار إلى اللون الأحمر، بسبب ظاهرة المد الأحمر، موضحاً أنها تحدث نتيجة زيادة الطحالب السامة وتؤدي إلى وفيات في الكائنات البحرية.

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وأضاف أن ظاهرة المد الأحمر لا تحدث في مصر، موضحاً أن اللون الأحمر المنتشر في شواطئ الغردقة سببه ظاهرة تكاثر فريدة تسمى «التكاثر المكثف المتوافق».

وتابع: «دي مجموعة من المرجان تتكاثر في نفس اللحظة، وده الخليج 365 علمي».

وأكد أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة في العام، مبيناً: «الـ12 نوعاً من المرجان يخرج حيواناته المنوية في نفس الوقت، ومع ذلك لا يخطئ حيوان منوي أنه يروح للبيضة بتاعة النوع بتاعه، وبعد التخصيب تصعد البيضة على سطح البحر، ويكون كتلة حمراء اللون».