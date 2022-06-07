محمد بن مسعود - الدمام - الأمن المصري يفجّر مفاجأة بشأن طالبة جامعة حلوان المتغيبة

فجَّر الأمن المصري مفاجأة بشأن طالبة جامعة حلوان المتغيبة عن أهلها نحو 3 أسابيع.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة في العثور على نجلته المتغيبة.

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وقالت الوزارة، اليوم، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»: «عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة في العثور على كريمته (طالبة)، المتغيبة عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتغيب الفتاة المشار إليها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية)».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، فقامت بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، لعدم إتمامها السن القانونية (تم ضبطه)، وبمواجهته أيد ما الخليج 365، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».