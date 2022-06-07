محمد بن مسعود - الدمام - السعودية .. يطلق الرصاص على سيارة معلم فيموت حرقاً بداخلها
ألقت الجهات الأمنية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة – جنوب غربي السعودية – القبض على مواطن سعودي، أطلق النار على آخر، ما أدى إلى اشتعال مركبته ثم وفاته.
وفي التفاصيل، قام مواطن بإطلاق النار على سيارة معلم بتعليم المخواة بعد خروجه من المدرسة، لتستقر تلك الطلقات في سيارة المعلم، مما أدّى إلى اشتعالها ووفاة المعلم بداخلها حرقاً ليلوذ الجاني بالفرار، وفقا لقناة العربية.
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بدورها، استنفرت الجهات الأمنية للبحث والتحري مع مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الحادث والاستدلال بها.
كما أوضح بيان صادر عن الأمن العام بأن شرطة المخواة تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على آخر، مما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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