اخبار الخليج – «التربية» تشارك في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬للتخطيط،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للمجلس،‭ ‬لفترة‭ ‬2022‭/‬2021‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

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وأشادت‭ ‬الخاطر‭ ‬بالجهود‭ ‬الإنمائية‭ ‬العربية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المعهد،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدماته،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬والتطويرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬العالمية،‭ ‬وسياسات‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الجائحة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬التنموية‭ ‬العربية‭.‬

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ونوهت‭ ‬بحرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬التخطيط‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمعلوماتية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الإنمائي‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العمل‭ ‬الإنمائي‭ ‬العربي،‭ ‬وبخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬المعهد‭ ‬كبيت‭ ‬خبرة‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اختصاصاته،‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الانمائية‭.‬

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وثمنت‭ ‬الخاطر‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬سنوياً‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬التنموية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويستفيد‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحيث‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستمر‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والاستشارات‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

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وأكدت‭ ‬دور‭ ‬المعهد‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشائه‭ ‬مركزاً‭ ‬للمشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬إقليمي‭ ‬عربي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتطوير‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والنشر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وخدمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭ ‬بالعمل‭ ‬الريادي‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬خدماته‭ ‬المختلفة‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

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ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لمركز‭ ‬المعلومات‭ ‬بالمعهد،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬إلكتروني‭ ‬متكامل،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المعلوماتي‭ ‬للمتدربين‭ ‬والباحثين‭ ‬وذوي‭ ‬الاختصاص،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكوناته‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المكتبة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والدوريات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وثائق‭ ‬المعهد،‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الخبراء‭ ‬العرب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التداول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للأنشطة‭ ‬الإنمائية‭ ‬والفكرية‭ ‬للمعهد،‭ ‬والإصدارات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬المركز‭ ‬قسم‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي،‭ ‬ووحدة‭ ‬النشر‭ ‬العلمي،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬تقني‭ ‬معلوماتي‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين،‭ ‬ونشر‭ ‬البحوث‭ ‬والتقارير‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬الباحثون‭ ‬والمتدربون‭ ‬وذوو‭ ‬الاختصاص‭ ‬بوسائل‭ ‬وأساليب‭ ‬إلكترونية‭ ‬حديثة‭.‬