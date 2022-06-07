بالصور.. تشغيل أكثر من 10 مواقع للدراجات في مملكة البحرين وتخصيص مسار تجريبي في كورنيش الملك فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجهود المتواصلة بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتنظيم عملية إدارة وتطوير وتشغيل مسارات خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين، صرحت الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات السيدة ندى يوسف دين، بأن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بالترخيص لشركتين لتشغيل الدراجات في مواقع مختارة من المماشي والكورنيشات إلى جانب مدينة سلمان ومدينة شرق الحد الاسكانيتين، حيث يتم تشغيل ما يقارب 670 دراجة كهربائية وأكثر من 50 دراجة هوائية حالياً.
ويأتي هذا انسجاماً مع استراتيجية قطاع النقل البري الهادفة إلى تنويع أنماط التنقل في مملكة البحرين وتوفير وسائل نقل داعمة ومستدامة للنقل الجماعي. حيث بلغ عدد مستخدمي الدراجات الكهربائية منذ تشغيل أول موقع في مارس 2021 حوالي 15 ألف مستخدم. هذا وتعمل الوزارة على دراسة طلبات ترخيص شركات أخرى في مجال توفير خدمات تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية بأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة شوقية حميدان بأنه قد تم تشغيل أكثر من 10 مواقع للدراجات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بناءً على مخرجات الدراسات الفنية المعدة من قبل الفريق الفني المشترك بين الوزارتين ليتم حفظ حقوق جميع مرتادي تلك المماشي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مسار خاص للدراجات بكورنيش الملك فيصل بصورة تجريبية بهدف تعميمها على جميع المواقع مستقبلاً.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستستمر بين كلا الوزارتين لتنظيم عملية إدارة وتطوير وتشغيل مسارات الدراجات من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين في مطلع عام 2021، والتي تنص على توفير مسارات خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في جميع مماشي وكورنيشات المملكة، وذلك للبدء بخلق شبكة نقل متكاملة للدراجات في مملكة البحرين.
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