بالصور.. تشغيل أكثر من 10 مواقع للدراجات في مملكة البحرين وتخصيص مسار تجريبي في كورنيش الملك فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬إدارة‭ ‬وتطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬بالدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والكهربائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬صرحت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬يوسف‭ ‬دين،‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬قامت‭ ‬بالترخيص‭ ‬لشركتين‭ ‬لتشغيل‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المماشي‭ ‬والكورنيشات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬الاسكانيتين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬670‭ ‬دراجة‭ ‬كهربائية‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬حالياً‭.‬

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ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬أنماط‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬داعمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للنقل‭ ‬الجماعي‭. ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية‭ ‬منذ‭ ‬تشغيل‭ ‬أول‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭. ‬هذا‭ ‬وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬طلبات‭ ‬ترخيص‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬تأجير‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والكهربائية‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭.‬

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وأوضحت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المهندسة‭ ‬شوقية‭ ‬حميدان‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تشغيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مواقع‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنية‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬ليتم‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬مرتادي‭ ‬تلك‭ ‬المماشي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬مسار‭ ‬خاص‭ ‬للدراجات‭ ‬بكورنيش‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بصورة‭ ‬تجريبية‭ ‬بهدف‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬مستقبلاً‭.‬

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وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ستستمر‭ ‬بين‭ ‬كلا‭ ‬الوزارتين‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬إدارة‭ ‬وتطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬مسارات‭ ‬الدراجات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬بالدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والكهربائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مماشي‭ ‬وكورنيشات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬للبدء‭ ‬بخلق‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬متكاملة‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬