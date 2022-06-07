سنك أول شركة تأمين بحرينية تحصل على إعتماد «إعرف عميلك» رقمياً من بنفت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬عن‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬ربط‭ ‬تطبيقها‭ ‬الجديد‭ ‬SNIC Insurance‭ ‬بنجاح‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وشركة‭ ‬جوميو‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لعمليات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬رقمياً‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وحلول‭ ‬إعرف‭ ‬عميلك‭ ‬رقمياً‭ «‬eKYC‭» ‬و‭ ‬مكافحة‭ ‬الإحتيال‭ ‬وغسيل‭ ‬الأموال‭ «‬AML» ‬،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الإعتماد‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬عملائها‭ ‬بالخدمات‭ ‬الـتأمينية‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬ومنصاتها‭ ‬الرقمية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬و‭ ‬سريع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الربط‭ ‬التقني‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬إعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونياً‭ ‬«eKYC‭» ‬والذي‭ ‬سيضيف‭ ‬لعملاء‭ ‬سنك‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬وسيمكنهم‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬سنك‭ ‬والمتوقع‭ ‬إطلاقه‭ ‬قريباً‭ ‬بخطوات‭ ‬سلسة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬سنك‭ ‬المرتقب‭ ‬سيوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬الرقمية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬سرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬بسهولة‭ ‬وأمان‭.‬

وصرحت‭ ‬السيدة‭ ‬حصة‭ ‬حسين،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الإئتمانية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بدعم‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منصة‭ ‬إعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونياً‮ ‬‭(‬eKYC‭)‬،‭ ‬ويشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نساهم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬و‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نحو‭ ‬رقمنة‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يحدد‭ ‬مسار‭ ‬القطاع‭ ‬ككل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لتجربة‭ ‬المستهلك‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوائد‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭.‬‮»‬

و‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬رضي‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬المؤسسية‭ ‬بشركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬قائلاً‭ : ‬“نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لكوننا‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمكن‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬ربط‭ ‬أنظمتها‭ ‬بخاصية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬رقمياً‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬مع‭ ‬إعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬إعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونياً‭ ‬‮ ‬‭(‬eKYC‭)‬و‭ ‬ميزة‭ ‬التحقق‭ ‬الرقمي‭ ‬للهوية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬رضي‭ ‬قائلا‭ :‬‮»‬‭ ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬و‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬إستراتيجيتنا‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لكافة‭ ‬خدماتنا‭ ‬التأمينية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تبنينا‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬نضمن‭ ‬لعملائنا‭ ‬سرية‭ ‬البيانات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدماتنا‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬مع‭ ‬الإمتثال‭ ‬لقواعد‭ ‬وأنظمة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬وغسيل‭ ‬الأموال’’‭.‬