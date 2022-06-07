سنك أول شركة تأمين بحرينية تحصل على إعتماد «إعرف عميلك» رقمياً من بنفت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة سنك للتأمين عن إتمام عملية ربط تطبيقها الجديد SNIC Insurance بنجاح مع أنظمة شركة بنفت الشركة البحرينية الرائدة إقليمياً في المعاملات المالية الإلكترونية وشركة جوميو المزود الرائد لعمليات التحقق من الهوية رقمياً و التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحلول إعرف عميلك رقمياً «eKYC» و مكافحة الإحتيال وغسيل الأموال «AML» ، والجدير بالذكر أن شركة سنك للتأمين هي أول شركة تأمين في مملكة البحرين تحصل على شهادة الإعتماد من شركة بنفت بهدف تسهيل عملية تسجيل عملائها بالخدمات الـتأمينية عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية بشكل آمن و سريع عن طريق الربط التقني مع خدمة إعرف عميلك إلكترونياً «eKYC» والذي سيضيف لعملاء سنك تجربة فريدة في مجال خدمات التأمين وسيمكنهم من التسجيل بسلاسة في الإصدار الجديد من تطبيق سنك والمتوقع إطلاقه قريباً بخطوات سلسة متوافقة مع المعايير المعتمدة ، و تجدر الإشارة الى أن تطبيق سنك المرتقب سيوفر العديد من الخدمات التأمينية الرقمية مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بسهولة وأمان.
وصرحت السيدة حصة حسين، المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الإئتمانية في شركة بنفت، بالقول: «نحن مسرورون بدعم سنك للتأمين في تقديم منصة إعرف عميلك إلكترونياً (eKYC)، ويشرفنا أن نساهم بشكلٍ أكبر في مبادرات التحول الرقمي في هذا القطاع. لقد نجحت شركة بنفت في دمج هذه المنصة الرقمية في المؤسسات المالية و تماشياً مع استراتيجية مصرف البحرين المركزي نحو رقمنة خدمات التأمين، فإن هذا الإنجاز يحدد مسار القطاع ككل. نتطلع إلى أن نشهد تعزيز هذه المبادرة لتجربة المستهلك بشكل عام بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي توفرها هذه المنصة.»
و بهذه المناسبة صرح السيد أحمد رضي مساعد المدير العام للخدمات المؤسسية بشركة سنك للتأمين قائلاً : “نحن سعداء بهذا الإنجاز لكوننا أول شركة تأمين في مملكة البحرين تتمكن بنجاح من إتمام عملية ربط أنظمتها بخاصية التعرف على العملاء رقمياً والمقدمة من شركة بنفت مع إعتماد تقنية إعرف عميلك إلكترونياً (eKYC)و ميزة التحقق الرقمي للهوية».
وأضاف السيد رضي قائلا :» نحن نسعى دائماً إلى الإرتقاء بخدمة العملاء و توفير أفضل الحلول الرقمية وذلك تماشياً مع إستراتيجيتنا نحو التحول الرقمي لكافة خدماتنا التأمينية ومن خلال تبنينا لهذه التقنية نضمن لعملائنا سرية البيانات والوصول إلى خدماتنا بشكل آمن مع الإمتثال لقواعد وأنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال’’.
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