“سعود الطبية” توجه نصائح لتفادي الإصابة بـ”الإجهاد الحراري”

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من أن حرارة الطقس يمكن أن تؤدي إلى تفاقم للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.
ووجهت “سعود الطبية” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، نصيحتين أوصت باتباعهما لتفادي التعرض لضـربات الشمس أو الإجهاد الحراري.
ونصحت المدينة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً خلال وقت الظهيرة، والحفاظ على رطوبة الجسم وذلك بشرب كميات كافية من السوائل.
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