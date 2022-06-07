انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 24 يسجل 221 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.84 ريال، 59.16 دولار، بينما عيار 22 سجل 203.35 ريال، 54.23 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.11 ريال، 51.76 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 166.38 ريال، 44.37 دولار.