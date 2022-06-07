اخبار دوليه – آلاف الموظفين في 70 شركة في بريطانيا يبدؤون تجربة أسبوع عمل مدتها أربعة أيام

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ‭ ‬آلاف‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تجربة‭ ‬أسبوع‭ ‬عمل‭ ‬مدتها‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬تجريبية‭ ‬مدتها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لتقليص‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬العمال‭ ‬بينما‭ ‬يكسبون‭ ‬نفس‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭.‬

‭* ‬سيقوم‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬وجامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬وكلية‭ ‬بوسطن‭ ‬بتقييم‭ ‬تأثير‭ ‬أسبوع‭ ‬العمل‭ ‬الأقصر‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭ ‬،

‭** ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬،

يأتي‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬جهود‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أيسلندا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬والتسويق‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتجارة‭ ‬التجزئة‭ ‬والضيافة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬التجريبي‭.‬

‭** ‬كان‭ ‬أسبوع‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بمثابة‭ ‬حلم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬،‭ ‬توقع‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬آنذاك‭ ‬ريتشارد‭ ‬نيكسون‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬غير‭ ‬البعيد‮»‬‭.‬

‭** ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬أثناء‭ ‬الوباء‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الزخم‭ ‬المتزايد‭ ‬لأسبوع‭ ‬عمل‭ ‬أقصر