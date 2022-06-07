اخبار دوليه – آلاف الموظفين في 70 شركة في بريطانيا يبدؤون تجربة أسبوع عمل مدتها أربعة أيام

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ آلاف الموظفين في 70 شركة في بريطانيا تجربة أسبوع عمل مدتها أربعة أيام ، وهي تجربة تجريبية مدتها ستة أشهر لتقليص ساعات عمل العمال بينما يكسبون نفس المبلغ من الأجر.
* سيقوم الباحثون في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن بتقييم تأثير أسبوع العمل الأقصر على الإنتاجية وجودة الحياة ،
** النتائج في عام 2023 ،
يأتي البرنامج في بريطانيا بعد جهود مماثلة في دول أخرى ، بما في ذلك أيسلندا ونيوزيلندا واسكتلندا والولايات المتحدة. وقال المنظمون إن أكثر من 3300 عامل في البنوك والتسويق والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الصناعات في بريطانيا يشاركون في البرنامج التجريبي.
** كان أسبوع العمل لمدة أربعة أيام بمثابة حلم في مكان العمل لعقود من الزمن. في عام 1956 ، توقع نائب الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون مثل هذا الترتيب في «المستقبل غير البعيد».
** كان العمل من المنزل أثناء الوباء هو العامل الرئيسي الذي دفع الزخم المتزايد لأسبوع عمل أقصر
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